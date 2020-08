LIVE Streaming SCTV Sevilla Vs AS Roma - Tuah Ketajaman Edin Dzeko Demi Tiket Liga Champions

Penyerang AS Roma, Edin Dzeko.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan melalui live streaming SCTV laga seru babak 16 besar Liga Europa antara Sevilla Vs AS Roma, Kamis (7/8/2020) malam WIB.

Pertandingan Sevilla Vs AS Roma akan berlangsung di tempat netral, di Stadion Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg, Jerman, mulai pukul 23.55 WIB.

Laga Sevillah Vs AS Roma hanya akan berlangsung satu leg akibat virus corona atau Covid-19 yang sempat menghentikan Liga Europa.

Pemenang pada partai ini akan langsung lolos ke babak perempat final yang akan berlangsung, 11 Agustus 2020 mendatang.

Hasil Sevilla Vs AS Roma di babak 8 besar sudah ditunggu pemenang antara Wolverhampton Vs Olympiacos yang juga akan berlangsung malam ini pukul 02.00 WIB.

Tentu, AS Roma mengharapkan tuah ketajaman sang striker, Edin Dzeko untuk mengoyak gawang Sevilla.

AS Roma tentu berharap bisa meraih juara Liga Europa untuk mengamankan satu tiket ke Liga Champions.

Karena, sang juara akan mendapatkan satu ke Liga Champions. Diketahui, AS Roma hanya nangkring di peringkat kelima Klasemen Akhir Liga Italia.

Artinya, musim depan mereka akan berada di kasta kedua kompetisi benua biru Eropa jika mereka tak menjadi juara di Liga Europa musim ini.

Hingga kini, empat tim sudah memastikan lolos ke perempat final, yakni FC Copenhagen, Shaktar Donetsk, Inter Milan dan Mancehster United