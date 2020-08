PROMO Pizza Hut Agustus 2020 Makan Sepuasnya Cuma Rp 55 Ribu Sampai 14 Agustus, Ada Funt4stic Box!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pizza Hut dikenal sebagai satu diantara restoran piza populer di Indonesia.

Pizza Hut menyediakan beragam piza yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat Indonesia.

Pizza Hut dikenal dengan menu masakan Italia-Amerika, termasuk pizza dan pasta, serta lauk dan makanan penutup.

Tak hanya itu, beragam promo yang ditawarkan juga semakin menambah keseruan aktifitas harianmu.

Apalagi promo spesial yang bisa kamu incar bulan Agustus ini.

• PROMO JCO Spesial Agustus 2020, 1/2 Lusin JClub Rp 70 Ribu hingga Paket J.Club dan Donat Rp 104 Ribu

Ada beragam pilihan promo Pizza Hut yang terbaru dilansir dari laman www.pizzahut.co.id dan instagram @pizzahut.indonesia Kamis 6 Agustus 2020:

All You Can Eat

Jangan sampai ketinggalan cobain Promo ALL YOU CAN EAT PIZZA, tersedia di lebih dari 200 outlet Pizza Hut Restoran lho!

Mulai dari Rp 55ribu nett/orang kamu bisa makan Pizza sepuasnya, hanya tambah Rp 10ribu juga bisa refill minuman pilihan sepuasnya. Makan bersama teman atau keluarga jadi lebih puas!

Promo berlaku dari tanggal 3-14 Agustus 2020 di seluruh Pizza Hut Restoran kecuali Jawa Timur, Kendari, Ambon, Makassar, Palangkaraya, & Pangkal Pinang.