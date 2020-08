PROMO Pizza Hut Agustus 2020 All You Can Eat Pizza, Makan Pizza Sepuasnya Cuma Bayar Rp 55 Ribu !

PROMO Pizza Hut Agustus 2020 All You Can Eat Pizza ini bisa jadi pilihan menarik, Anda dapat menikmati Makan Pizza Sepuasnya Cuma Bayar Rp 55 Ribu / ILUSTRASI.

Ada kabar gembira nih buat Anda yang suka aneka menu dari restoran siap saji dari brand Pizza Hut.

Baru-baru ini, Pizza Hut Indonesia menghadirkan program yang bisa memuaskan selera makan Anda terhadap menu pizza hut 2020 favorit.

Program promo dan diskon yang bakal memanjakan selera makan Anda itu yakni promo Pizza Hut Agustus 2020 terbaru, promo All You Can Eat Pizza.

Dengan promo ini, Anda bisa menikmati menu Pizza Hut 2020 favorit Anda dengan lebih puas.

Menariknya, Anda cukup membayar Rp 55 ribuan saja!.

Tak hanya itu, Anda juga bahkan bisa menikmati menu minuman dengan pilihan sepuasnya hanya dengan tambahan biaya Rp 10 ribu.

Anda akan diberikan waktu sekitar 90 menit untuk menikmati menu pizza hut favorit Anda.

Menarik banget gak tuh?

Promo Pizza Hut Agustus 2020 All You Can Eat Pizza ini sebelumnya telah diluncurkan beberapa waktu lalu.