Kampus UBSI Pontianak Dorong Mahasiswa Jadi Programmer di Era Industry 4.0 dan Society 5.0

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Pontianak sukses menggelar Webinar dengan tema “Set Up Your Mind to Be a Young Programmer in Industry 4.0 and Society 5.0” via live conference menggunakan Zoom Meeting Apps beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 140 peserta dari berbagai kalangan terutama mahasiswa.

Kegiatan Webinar yang dimoderatori oleh Anna, M. Kom ini dibuka secara resmi oleh Dr. Didi Rosiyadi, M.Kom selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika UBSI.

Serta pemaparan materi oleh narasumber yaitu Muhammad Sony Maulana, ST, M.Kom yang juga sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi (Prodi SI) UBSI Pontianak.

Dalam sambutannya Dr. Didi menyampaikan bahwa sangat penting untuk para generasi milenial hingga Gen Z saat ini untuk memiliki skill di bidang IT.

Salah satunya adalah menjadi programmer.

“Menyongsong Era Industri 4.0 dan Society 5.0, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengontrol berbagai perubahan terutama bagi Indonesia kearah yang lebih baik,” katanya, Rabu (5/8/2020).

Sementara Sony memaparkan materi tentang bagaimana menjadi seorang young programmer untuk di era yang serba mengandalkan teknologi ini.

Hal ini selaras dengan salah satu target lulusan Prodi SI Kampus Pontianak adalah mencetak mahasiswa untuk menjadi seorang programmer.

“Kenapa di era industri 4.0 dan society 5.0 programmer itu sangat dibutuhkan? Karena pada industri 4.0 dan society 5.0 penyelesaian masalah melalui sistem yang sangat mengintegrasikan antara ruang maya dan ruang fisik," ujarnya.