Kode Redeem Free Fire Agustus 2020, Cara Dapat Gold dan Diamond Free Fire hingga Weapon Loot Crate
Simak empat kode redeem Free Fire terbaru di awal bulan Agustus 2020, Survivors harus perhatikan beda cara tukarnya.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada 4 kode redeem Free Fire, yang berpeluang mendapatkan hadiah Weapon Loot Crate gratis, begini cara tukarnya.
Tapi tenang, kode redeem FF terbaru ini tetap bisa digunakan di Indonesia.
Sama seperti biasanya, kode redeem FF ini terdiri dari 12 karakter kombinasi huruf dan angka.
Hanya saja, ada perbedaan cara menukarkan kode redeem Free Fire di Reward FF Garena.
Menurut Chanel Iqtra1225, kode redeem FF kali resmi dibagikan oleh Garena, sehingga dijamin berhasil.
Kode Redeem ini didapat oleh Iqtra1225 dari postingan Garena Free Fire server Spanyol.
Khusus untuk kode redeem FF Spanyol ini, harus menggunakan VPN.
Satu dari empat kode redeem FF yang dibagikan, disebut bisa mendapat hadiah Weapon Loot Crate secara gratis.
Sebelum mengetahui kode redeemnya, simak terlebih dahulu cara menukarkannya:
- Download VPN di Google Play
|TERBARU Kode Redeem Free Fire Agustus 2020, Buruan Klaim Kode Redeem Free Fira Spanyol dan Filipina
|BOCORAN Update September 2020 - Free Fire dan Netflix Hadirkan Mode Baru Bertajuk Money Heist
|HAMPIR KADALUARSA! Cepat Klaim Kode Redeem Free Fire Juli 2020, Hadiah Bobble Head dan Famas Vampire
|HORE Free Fire Sudah Bisa Login, Ini Patch Terbaru Free Fire hingga Hasil Update Free Fire OB23
|Mengapa Tak Bisa Login Free Fire? Ini Penjelasan Resmi Garena hingga Fitur dan Item Baru Free Fire