Cara Menyimpan Daging Agar Tidak Cepat Rusak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Momen perayaan hari raya Idul Adha tentu sudah identik juga dengan sajian khasnya yang berbahan utama daging.

Selain ragam cara memasak menu daging, tentunya kaum ibu juga harus tahu bagaimana cara menyimpan daging agar tetap segar dan sehat tentunya. Misalnya daging kambing.

Daging kambing merupakan salah satu sajian wajib masyarakat di Hari Raya Idul Adha.

Namun, sebagian masyarakat memilih untuk menyimpan daging kambing hasil kurban miliknya, dan tidak langsung diolah.

Rupanya, ada kiat khusus menyimpan daging kambing agar tidak mudah rusak.

Menyimpan daging kambing selama beberapa hari setelah dipotong juga bisa membuat teksturnya lebih empuk.

Executive Chef Aprez Catering by Amuz Group sekaligus President of Association of Culinary Professionals, Chef Stefu Santoso memberikan penjelasan tentang hal ini.

Dia menganjurkan untuk menyimpan daging kurban pada suhu sekitar 3-5 derajat celcius jika akan disimpan dalam waktu lama.

• Perbedaan Daging Sapi dan Kambing dari Segi Nutrisi, Mana Lebih Sehat ?

• Cara Masak Daging Kambing Biar Empuk dan Tidak Bau, Begini Cara Mengolah Daging Kambing

"Butuh waktu kurang lebih 18 hari supaya jadi lembut dalam kapasitas yang maksimal," kata dia lagi.

Demikian diungkapkan Chef Stefu Santoso dalam sesi kulwap media, beberapa waktu lalu.