Pemerintah AS Berikan 100 Ventilator kepada Indonesia untuk Memerangi COVID-19

JAKARTA - Pemerintah AS melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), telah menyumbangkan 100 ventilator baru dan canggih kepada Indonesia untuk berperang melawan COVID-19. Donasi ini merupakan wujud dari tawaran dukungan dan perlengkapan yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam merespons pandemi ini.

“Meskipun AS juga sedang memerangi COVID-19, kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia, termasuk untuk menyediakan ventilator dan kelengkapan ujinya. Kami menikmati kerja sama dengan Pemerintah Indonesia di sektor kesehatan -- termasuk pencegahan penyakit, diagnostik, dan pengembangan kapasitas -- melalui USAID, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, dunia usaha AS, dan para mitra lainnya,” demikian kata Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat Heather Variava dalam rilis yang dikirim Kedubes AS di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Indonesia memerlukan lebih banyak ventilator untuk melaksanakan respons COVID-19. Ventilator yang kami sumbangkan memiliki teknologi canggih dan sangat diminati pasar.

Ventilator-ventilator ini bentuknya ringkas dan mudah dipindahkan serta bisa digunakan untuk prosedur invasif maupun non-invasif, yang akan memudahkan Indonesia merawat pasien yang terkena virus. Bantuan yang disediakan Pemerintah AS mencakup perlengkapan, garansi, dan pengirimannya.

Selain ventilator, Amerika Serikat, melalui USAID, akan mendanai pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang cara menggunakan dan juga prosedur operasional standar dan pemeliharaan peralatan ini. Sehingga, rumah sakit dapat membantu kesembuhan lebih banyak pasien. Selain donasi ini, bantuan darurat AS untuk mendukung perjuangan Indonesia melawan COVID-19 bernilai total sekitar 11 juta dolar AS (Rp 160,6 miliar).

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat Heather Variava secara simbolis menyerahkan ventilator kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Oscar Primadi di acara resmi yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Setelah menyaksikan serah terima, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, “Respons bersama jadi kunci untuk atasi tantangan global dengan skala ini. Ke depannya, Indonesia dan AS akan terus memperkuat Kemitraan Strategis kami, tidak hanya untuk memitigasi COVID-19, tapi juga mencegah pandemi yang akan datang dan memberikan dukungan untuk tata kelola kesehatan di tingkat regional dan global.”

Amerika Serikat merupakan kontributor terbesar kesehatan global, dan terus membantu kawan dan sekutu kami melalui upaya “All-of-America” yang mencakup bantuan dari pemerintah, dunia usaha, LSM, dan organisasi keagamaan. Selama 20 tahun terakhir, USAID telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp 14,6 triliun) di sektor kesehatan Indonesia, membangun landasan yang kuat untuk respons COVID-19 yang lebih efektif. Ventilator hanyalah salah satu bentuk bantuan darurat Kedutaan Besar AS untuk Indonesia dalam perang melawan COVID-19.