Penderita Covid-19 Melonjak Drastis, Herzaky: Pemerintah Harus Tegas dan Berani

Suasana diskusi publik Proklamasi Democracy Forum, “Mendamaikan Ekonomi dan Pandemi: New Normal Bukan Back to Normal”, Minggu, 26 Juli 2020 malam.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presiden harus berani mengambil langkah tegas, mengganti anggota kabinet jika memang kinerjanya masih tidak sesuai dengan harapan.

Saatnya mengedepankan kepentingan rakyat banyak, dan menepikan konsesi politik sesaat untuk para pendukungnya ketika pilpres.

Karena nyawa rakyat dan nasib bangsa ini yang menjadi taruhannya.

Penderita covid-19 di Indonesia, sudah melonjak empat kali lipat dalam waktu dua bulan.

Awal Juni, baru mencapai 26 ribu penderita.

Sedangkan per tanggal 26 Juli 2020, sudah mencapai 97 ribu penderita. Ekonomi kita pun terancam resesi.

• VIDEO: Suasana Pelaksanaan Rapid Test Siswa SMAN 1 Pontianak

Pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun ini, terjelek dalam dua puluh tahun terakhir. Di kuartal II dan kuartal III, diprediksi minus.

"Situasi krisis, tapi perilaku pejabat masih business as usual," Demikian disampaikan Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat, dalam diskusi publik Proklamasi Democracy Forum, “Mendamaikan Ekonomi dan Pandemi: New Normal Bukan Back to Normal”, Minggu, 26 Juli 2020 malam.

Dalam rilis yang diterima Tribun Pontianak, Senin (27/07/2020). Pemerintah, lanjut Herzaky, harus tetap waspada dan memfokuskan pada upaya pencegahan penularan dan pengawasan, untuk mencegah Indonesia menjadi seperti AS, Brasil, dan India.

Protokol kesehatan yang ketat tetap menjadi prioritas.