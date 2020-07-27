Cara Dapat Item Gratis FREE FIRE, Aktifkan VPN hingga Kode Redeem Free Fire Update Terbaru

Di akhir Juli 2020, berikut update terbaru ada 4 kode redeem Free Fire, ada hadiah ratusan diamond gratis.

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Cara Dapat Item Gratis Free Fire, Aktifkan VPN hingga Kode Redeem Free Fire Terbaru 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update akhir Juli 2020, ada 4 kode redeem Free Fire terbaru, ada hadiah ratusan diamond, begini cara tukarnya.

Di akhir Juli 2020, berikut update terbaru ada 4 kode redeem Free Fire, ada hadiah ratusan diamond gratis.

Ada perbedaan cara tukarnya, selanjutnya, cara tukar tetap seperti biasa melalui https://reward.ff.garena.com/id.

Bagi para Survivors pemburu yang gratisan, berikut 4 kode redeem Free Fire terbaru hari ini

Ini 4 kode redeem Free Fire terbaru di bawah ini disebut akan mendapatkan hingga 500 diamond secara gratis.

Namun, cara menukarkan kode redeem Free Fire hadiah ratusan diamond ini, berbeda dengan biasanya.

Sebab, 4 kode redeem FF terbaru di bawah ini dari server Filipina.

Meski cara penukarannya berbeda, kode redeem tersebut masih terdiri dari 12 karakter huruf dan angka.

4 Kode redeem Free Fire ini dibagikan oleh Chanel Youtube Iqtra1225.

Tapi perlu diingat, 4 kode redeem FF di bawah ini bukan untuk server Indonesia.

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Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Padang
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