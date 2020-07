PROMO PIZZA HUT Terbaru Juli, Makan Pizza Sepuasnya Mulai Rp 55.000 Berlaku 27 Juli - 7 Agustus 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hidangan kuliner pizza saat ini tak sulit ditemukan. Masyarakat Indonesia bisa menemukan pizza di sejumlah restoran pizza seperti Pizza Hut.

Menu Pizza Hut menjadi satu diantara camilan yang digemari tanpa terkecuali di tanah air.

Pizza Hut dikenal dengan menu masakan Italia-Amerika, termasuk pizza dan pasta, serta lauk dan makanan penutup.

Salah satu restoran piza populer di Indonesia ialah Pizza Hut, menyediakan beragam piza yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, beragam promo yang ditawarkan juga semakin menambah keseruan aktifitas harianmu.

Sayang jika dilewatkan, yuk intip promo Pizza Hut terbaru.

Ada beragam pilihan promo Pizza Hut yang terbaru dilansir dari laman www.pizzahut.co.id dan instagram @pizzahut.indonesia Jumat 24 Juli 2020:

All You Can Eat

Yesss!!

Kamu yang di Jakarta & Jawa Tengah bisa makan Pizza sepuasnyaaaaa.