DIGOSIPKAN DEKAT Dengan Didi Riyadi, Ayu Ting Ting Kepergok Sering Beri Perhatian Shaheer Sheikh. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Diisukan menjalin kedekatan dengan Didi Riyadi, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting malah sering kedapatan memberi perhatian pada sang mantan, Shaheer Sheikh.

Sahabat Ivan Gunawan itu memang beberapa kali terlihat bersama Didi Riyadi dalam sejumlah momen.

Sayangnya, Ayu Ting Ting sepertinya masih perhatian pada mantan kekasihnya, Shaheer Sheikh.

Buktinya, ibu Bilqis Khumaira Razak itu terlihat masih memperhatikan postingan instagram sang aktor India, ketimbang Didi Riyadi

Dalam beberapa postingan Shaheer Sheikh, Ayu Ting Ting terlihat merespons.

Kebanyakan, Ayu Ting Ting merespons postingan itu dengan membelikan like pada unggahan itu.

Seperti pada postingan 9 Juli 2020 lalu, Ayu Ting Ting melike postingan Shaheer Sheikh.

Dalam postingan itu, Shaheer berselfie di sebuah jendala satu bangunan.

"First selfie ever taken by me .. onboard Jhelum express sleeper class. #madMe #shaheersheikh

(Selfie pertama yang pernah diambil oleh saya .. onboard Jhelum express sleeper class. #madMe #shaheersheikh)," tulisnya.

Postingan ini banyak dilike pengikutnya, termasuk Ayu Ting Ting.

Postingan Shaheer Sheikh direspons Ayu Ting Ting (Instagram shaheernsheikh)

Dari sekitar 413 ribu lebih, Ayu termasuk yang melike postingan tersebut.