Cara Menurunkan Berat Badan Tanpa Diet Ketat, Dijamin Bikin Kalian Enjoy dan Tak Merasa Tersiksa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Masalah berat badan berlebih kerap menjadikan sebagian orang menjadi tidak percaya diri.

Sebab selain menggangu penampilan dan gerak tubuh, kelebihan berat badan juga membuat resiko penyakit.

Bahkan membuat susah untuk mendapatkan pakaian karena ukuran yang di atas standar.

Namun sayangnya, pilihan untuk mengurangi berat badan dilakukan dengan melakukan diet ketat.

Hanya saja, banyak yang tidak berhasil karena diet ketat justru menyiksa diri bahkan menimbulkan penyakit.

Melansir dari Kompas.com, selain diet rupanya ada sejumlah cara sederhana agar bisa memangkas bobot tubuh. Apa saja?

1. Sarapan

Sarapan berperan penting untuk membuat berat badan tetap stabil.

Jika ingin menurunkan berat badan secara permanen, maka kalian tidak boleh melewatkan sarapan.

Elizabeth Ward, penulisk buku Pocket Idiot's Guide to the New Food Pyramids mengungkap kalau sarapan adalah cara bagus untuk mengurangi kalori.