ARTIS SEKSI Ariel Tatum Harus Nunggu Seminggu Baru Bisa Lakukan Ini, Gara-gara Tompi. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ariel Tatum melakukan pemotretan secara eksklusif dengan penyanyi sekaligus dokter, Tompi.

Hasil foto Ariel Tatum pun diunggah ke media sosial Instagramnya, Senin (20/7/2020).

Melalui unggahannya tersebut, Ariel Tatum juga mengungkapkan soal di balik pemotretan itu.

Ariel Tatum menyebut harus mengunggah hasil foto Tompi itu setelah seminggu pemotretan.

Begini unggahannya:

Mantra of the week:⠀

As I surrender myself to the uncertainty;

I am in control,⠀

I am safe,⠀

I am guided.⠀

⠀

Read that again..

⠀

by @dr_tompi, camera so ~exclusive~

that I have to wait a week to post it HAHAHA

Tompi pun juga mengunggah hasil foto Ariel Tatum pada akun Instagramnya.

Tampak potret Ariel yang berpose memegang sebuah buku.

