PROMO PIZZA HUT Spesial Juli 2020, Gratis Soup of the Day hingga Big Box untuk 4-5 Orang Rp 180.000.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pizza Hut dikenal dengan menu masakan Italia-Amerika, termasuk pizza dan pasta, serta lauk dan makanan penutup.

Di awal pekan ini, Pizza Hut kembali menawarkan promo-promo menarik.

Aktifitas dan santai tambah seru nih dengan promo nih dengan promo-promo terbaru dari Pizza Hut.

Sayang jika dilewatkan promo dan menu-menu terbaru pizza hut untuk mengisi hari kamu.

Yuk intip promo Pizza Hut terbaru.

Ada beragam pilihan promo Pizza Hut yang terbaru dilansir dari laman www.pizzahut.co.id dan instagram @pizzahut.indonesia Senin 20 Juli 2020:

Gratis Soup of the Day

Promo July Special!

Dapatkan FREE Soup of the Day* khusus dine in di #PizzaHutRestoran setiap Senin-Jumat selama bulan Juli.

Untuk setiap meja. Selama persediaan masih ada.