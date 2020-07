CHORD Pergi Hilang dan Lupakan C by Remember of Today, Kunci Gitarnya Mudah | Simak Juga Videonya / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Remember Of Today adalah satu di antara grup musik dengan aliran pop punk yang cukup dikenal luas di Indonesia.

Satu di antara lagunya yang cukup populer yakni Pergi Hilang dan Lupakan.

Lagu ini termasuk satu di antara lagu yang punya kunci gitar cukup mudah dimainkan.

Selain itu, lirik lagu ini juga cukup menggugah.

• CHORD Ilusi Tak Bertepi C, Lagu Hijau Daun Lengkap Lirik | Composernya Pernah Jadi Pengacara Sule?

Nah, berikut kami tampilkan kunci gitar lagu gubahan grup band Remember Of Today tersebut, yang juga bisa dimulai dari C.

Chord Pergi Hilang dan Lupakan C by Remember of Today

[Intro]

C G Am G

C G Am G

C G Am

Dunia hari ini begitu tak berarti

F G C

Tak berjalan cepat seolah tak peduli

G Am

Lambat laun ku bertahan dengan hari ini