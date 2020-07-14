Indonesia Lawyers Club

Narsum ILC TVOne Malam Ini Ada Rian Ernest, Ferdinand Hutahaean Hingga Babe Haikal Hassan Live TvOne

Ada potensi sajian diskusi dalam acara talk show Indonesia Lawyers Club atau ILC Tv One malam ini akan terjadi 'jual beli' argumen seru antara narsum

zoom-inlihat foto Narsum ILC TVOne Malam Ini Ada Rian Ernest, Ferdinand Hutahaean Hingga Babe Haikal Hassan Live TvOne
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/INSTAGRAM @TVONE
Narasumber ILC TVOne Malam Ini Rian Ernest, Ferdinand Hutahean Hingga Babe Haikal Hasan | Live TvOne / ILUSTRASI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Program siaran televisi Indonesia Lawyers Club atau ILC Tv One akan kembali hadir dalam edisi Selsa 14 Juli 2020 malam ini. 

Seperti biasa, tayangan program siaran dengan format talk show yang dipandu jurnalis senior Karni Ilyas ini akan hadir pada pukul 20.00 WIB. 

Adapun tema ILC Tv One malam ini yang akan dikupas dalam diskusi publik panggung ILC Tv One yakni soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait izin reklamasi ancol. 

ILC TV One Malam Ini Selasa 14 Juli 2020, Netizen Desak Karni Ilyas Undang Ahok dan Rocky Gerung

Pemilihan topik ILC Tv One malam ini tersebut diumumkan langsung oleh sang Presiden ILC, Karni Ilyas. 

Melalui akun media sosial Twitter hal tersebut disampaikannya kepada publik. 

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa pukul 20.00 WIB, berjudul "Reklamasi Ancol: Anies Ingkar Janji?". Selamat menyaksikan #ILCReklamasiAncol," tulis Presiden ILC Tv One, Karni Ilyas di Twitter, Senin 13 Juli 2020 petang WIB. 

Unggahan Karni Ilyas inipun sontak mendapatkan respon dari netizen. 

Ada cukup beragam komentar yang dilayangkan netizen dalam ciutan balasan terhadap unggahan Karni Ilyas soal tema ILC Tv One tersebut. 

Mulai dari menanggapi soal tema yang diangkat, hingga narasumber ILC Tv One atau narsum ILC Tv One. 

Sederet Nama Tenar di Panggung ILC Tv One Malam Ini

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Indonesia Lawyers Club
Ferdinand Hutahaean
Ridwan Saidi
Rian Ernest
Babe Haikal Hassan
Haikal Hassan Baras
Live TV One
Streaming TV One
TVOne
Yayat Supriatna
reklamasi ancol
Anies Baswedan
Tema ILC Tv One
Topik ILC Tv One
tribunpontianak.co.id
tribun pontianak
Ishak
Narsum ILC Tv One
Narasumber ILC Tv One
Berita Terkait :#Indonesia Lawyers Club
Penulis: Ishak
Editor: Ishak
Ikuti kami di
Video Pilihan
Kondisi Artis HH saat Ditangkap di Sebuah Hotel, Polisi: Tidak Mengenakan Busana Lengkap
Kondisi Artis HH saat Ditangkap di Sebuah Hotel, Polisi: Tidak Mengenakan Busana Lengkap
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan