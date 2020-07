Hadapi Pilkada, Gerindra Kalbar Perkuat Internal dan Pengkaderan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPD Gerindra Kalbar terus melakukan konsolidasi dan penguatan internal didalam partai yang satu diantaranya ialah untuk pemenangan pemilukada 2020 ini.

Ketua DPD Gerindra Kalbar, Yuliansyah menerangkan jika konsolidasi yang dikemas dalam kegiatan pelatihan dan pengkaderan itu untuk memperkuat struktur jaringan Partai sampai ke akar rumput.

Termasuk dalam rangka memenangkan Pemilu dan pilpres 2024, dan khususnya yang paling dekat saat ini adalah pilkada 2020 di 7 kabupaten.

"Ini akan menjadi langkah awal untuk membawa Partai Gerindra semakin besar dan kuat di hati masyarakat, karena Partai Gerindra berdiri untuk memberi harapan kepada masyarakat, membawa kesejahteraan bagi masyarakat baik itu dari segi sosial atau pun ekonomi, dan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita dari para Pendiri Bangsa," katanya, Minggu (12/7/2020).

Dijelaskannya, ada tiga kelompok manusia, yang pertama the Leaders yaitu mereka yang membuat hal-hal terjadi, yang kedua the followers, yaitu mereka yang melihat hal-hal terjadi dan yang ketiga the Aphathethic, mereka yang menanyakan bagaimana hal-hal bisa terjadi.

Dari ketiga kelompok itu, lanjut dia, sesuai yang disampaikan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto bahwa kader Partai Gerindra harus menjadi kelompok yang Pertama, yakni the leaders.

"Kita harus menjadi Penggerak Utama, kita harus menjadi Pelopor Pertama, kita harus menjadi semangat baru untuk Partai Gerindra dan kita tidak boleh diam melihat orang-orang tidak baik mempermainkan hati masyarakat dengan politik praktis," papar Yuliansyah.

Oleh sebab itulah, kata Yuliansyah, kader Gerindra harus mengambil peran untuk mencerdaskan masyarakat bahwa politik itu sangat penting, terlebih menentukan hajat hidup orang banyak.

