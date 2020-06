TEMA ILC Tv One Selasa 23 Juni 2020, Karni Ilyas: ''Koq Sudah Bebas?'' | Streaming Tv One / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - ILC Tv One adalah satu di antara program siaran di stasiun televisi swasta nasional Tv One yang jadwal tayangnya kerap ditunggu-tunggu penggemarnya.

Tayang setiap Selasa, siaran dengan format talkshow yang dipandu jurnalis senior Karni Ilyas ini hadir dengan membahas berbagai peristiwa penting dan kejadian besar di Tanah Air.

Adapun untuk edisi Selasa 23 Juni 2020, tema ILC Tv One kali ini diungkapkan oleh sang Presiden ILC Karni Ilyas.

Topik ILC Tv One yang akan dibahas Karni Ilyas bersama para narasumber ILC TV One yakni soal bebasnya mantan Bendahara Partai Demokrat dari Lapas Sukamiskin.

• ILC Terbaru Selasa 23 Juni 2020 di TV One Live, Karni Ilyas Ungkap Tema ILC Tv One | Streaming TvOne

Pria yang terjerat kasus korupsi itu dinyatakan bebas setelah ditetapkan oleh komisi antirusuah Indonesia sebagai justice collaborator.

Pemilihan tema ILC tv One tersebut 'dibocorkan' Karni Ilyas di laman akun media sosial Twitter miliknya.

"Dear Pencinta ILC: diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB berjudul, "Nazaruddin: Kok Sudah Bebas?" #ILCNazaruddinBebas," tulis Karni Ilyas di Twitter @karniilyas, Senin 22 Juni 2020 petang WIB.

Cuitan Karni Ilyas soal pemilihan tema ILC Tv One edisi Selasa (23/06/2020) yang mengusung isu seputar pembebasan Muhammad Nazaruddin inipun langsung disambut antusias netizen yang ramai-ramai membalasnya dengan berbagai komentar.

• LIVE Streaming Tv One ILC Tv One Selasa (16/6) Kupas RUU HIP | Menkopolhukam Mahfud MD Sampaikan Ini

Hingga Senin malam puku 21.07 WIB, cuitan sang jurnalis senior satu ini tentang tema Indonesia Lawyers Club tersebut bahkan telah di-retweet lebih dari 126 kali.

Agaknya pemilihan topik ILC Tv One di ILC terbaru itu menjadi satu di antara pertanda tingginya animo penggemar ILC Tv One untuk pembahasan dengan topik ILC Tv One edisi Selasa 23 Juni 2020 besok.