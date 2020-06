Harga Emas Antam Logam Mulia Naik Rp 10 Ribu pada Sabtu (20/6), Tapi Dalam Sepekan Turun 5,55 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada Sabtu (20/6) harga emas Antam di Logam Mulia naik Rp 10.000 per gram, dari sebelumnya Rp 895.000 per gram menjadi Rp 905.000 per gram.

Di lain sisi, harga buy back oleh Logam Mulia juga naik Rp 10.000 per gram, dari sebelumnya Rp 784.000 per gram menjadi Rp 794.000 per gram.

Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 111.000 per gram.

Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback).

Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia.

Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.

Jadi, jika pagi ini membeli emas dari Antam maka Anda harus membayar Rp 905.000 per gram.

Kalau karena suatu sebab tiba-tiba Anda butuh uang sangat mendesak sehingga terpaksa menjual kembali emas tersebut pada siang atau sore hari, jangan kaget emas Anda cuma dihargai Rp 794.000 per gram oleh Logam Mulia.

Contoh lain, seminggu lalu(13/6) Anda membeli emas Antam dengan harga Rp 900.000 per gram.

Hari ini (20/3) harga emas Antam Rp 895.000 per gram, alias turun 5,55% dalam sepekan.