Promo Terbaru Telkomsel Paket Internet Murah 6 GB Harga Rp 15.000, Juga Paket Nelpon Sepuasnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah promo Telkomsel yang paling baru, mulai dari paket kuota internet murah hingga telepon.

Untuk kamu yang sedang menghabiskan banyak waktu di rumah, paket ini sangat cocok digunakan.

Apalagi jika kamu masih belum bisa bersilaturahmi langsung dengan semua keluarga besar.

Melansir dari instagram @telkomsel, promo Telkomsel untuk telepon sepuasnya adalah paket Kringkring.

Dengan paket ini, kamu tetap bisa ngobrol seru bareng temen-temen meski Work From Home (WFH) di tengah wabah virus corona atau COVID-19.

Tak peru khawatir pulsa cepat habis, karena paket Kringkring ini harganya cuma Rp 6.000.

Dan kamu bisa teleponan sepuasnya ke sesama Telkomsel dan hingga 50 menit ke operator lain.

Caranya mudah, kamu tinggal mengaktifkan paketnya di aplikasi MyTelkomsel, *888*369#, atau di outlet terdekat.

Selain itu, Telkomsel juga menggelar promo menarik bagi kamu yang kangen dengan lagu-lagu Didi Kempot.

Promo Telkomsel ini bernama paket MAXstream, yang menawarkan paket internet murah untuk menonton konser eksklusif Didi Kempot.