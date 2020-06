Kim Hee Ae Pemeran Dokter di Drama Bergenre Perselingkuhan The World of The Married Banjir Pujian

Kim Hee Ae Dokter di Drama The World of The Married Aktris Terbaik Ajang Baeksang Arts Awards 2020.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama Kim Hee Ae baru saja dinobatkan sebagai aktris terbaik dalam ajang Baeksang Arts Awards 2020 yang digelar di Korea Selatan, 5 Juni 2020.

Melalui perannya sebagai dokter Ji Sun Woo di drama fenomenal The World of The Married, Kim Hee Ae berhasil menyabet gelar tersebut.

Akting perempuan kelahiran tahun 1966 ini tak perlu diragukan lagi di drama bergenre perselingkuhan tersebut.

Berikut beberapa pujian yang didapat Kim Hee Ae dari aktingnya.

1. Honor Rp 980 juta per episode dianggap terlalu rendah

Bermain di The World of The Married, Kim Hee Ae dikabarkan mendapat honor 70 sampai 80 juta won untuk setiap episodenya.

Nilai tersebut berkisar antara Rp 850 juta hingga Rp 980 juta.

Dikutip dari Koreaboo, Knetz alias warganet Korea Selatan menganggap honor tersebut terlalu kecil untuk seorang Kim Hee Ae yang begitu apik berakting.

"Dia layak dibayar lebih... Drama ini dipromosikan menggunakan namanya sejak awal, jadi sungguh. Dia perlu dibayar lebih," tulis reaksi warganet mengomentari kabar itu.

"Itu sebenarnya tidak cukup... Seperti... Serius, bayar dia lebih banyak!" tutur warganet.