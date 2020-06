Daftar Pemenang Baeksang Award 2020 : The World of The Married, When the Camellia Blooms & Parasite?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artikel ini berisi daftar pemenang Baeksang Arts Awards 2020.

Baeksang Arts Awards 56th tetap digelar pada Jumat (5/6/2020).

Ajang penganugerahan ini digelar dengan tetap menjaga jarak antar selebritas.

Perayaan tahunan untuk insan perfilman, televisi dan teater ini digelar di KINTEX Hall di Insan, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.

Sutradara Bong Joon Ho berhasil meraih penghargaan utama untuk film nya yang berjudul "Parasite".

Sementara untuk penghargaan utama acara televisi berhasil diraih drama KBS2 When the Camellia Blooms.

Aktor pemeran utama dalam drama tersebut, Kang Ha Neul, berhasil meraih penghargaan sebagai aktor terbaik, begitupun dengan Oh Jung Se yang meraih penghargaan aktor pendukung terbaik.

Sementara untuk penghargaan artis terbaik berhasil diraih Kim Hee Ae atas perannya di drama The World of The Married.

Berikut daftar lengkap pemenang Baeksang Arts Awards 56th :

Kategori drama Grand Prize: When the Camellia Blooms (KBS2)