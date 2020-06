KABAR SEDIH Datang Dari Najwa Shihab, Instagramnya Banjir Doa. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembawa acara Najwa Shihab dikabarkan sedang dalam kondisi sakit.

Hal itu membuatnya tidak bisa memandu tayangan Mata Najwa yang biasa tayang secara langsung setiap Rabu malam di Trans 7.

Dalam akun Instagram-nya, Najwa mengabarkan bahwa tayangan Mata Najwa semalam sudah diambil sebelum ia mendapat perawatan medis.

"Rabu Rindu. Mata Najwa malam ini sudah direkam terlebih dulu," tulis Najwa.

Najwa berharap bisa segera pulih dan kembali memandu acara Mata Najwa.

"Saya masih proses pemulihan tindakan medis.

Insya Allah minggu depan sdh lebih baik jadi akan bisa live lagi, aamin," tuturnya.

Sementara itu, sejumlah warganet mendoakan kesembuhan putri pemuka agama Quraish Shihab tersebut.

Tak sedikit figur publik yang ikut mendoakan kesembuhan Najwa lewat komentarnya.

Mereka di antaranya adalah artis peran Hannah Al Rashid dan sutradara Dimas Djayadiningrat.

"Wishing you a speedy recovery and the best of health," tulis Hannah Al Rashid.

"Kak nana speedy recovery, lahir bathin kuat mandraguna!! Sikaaat," tulis Dimas Djayadiningrat.

"Get well soon please! We need you," tulis sutradara Mira Lesmana pada akunnya @mirles. S

ayangnya, belum ada informasi lebih lanjut terkait penyakit apa yang sedang diderita oleh Najwa Shihab.



