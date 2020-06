Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Menguat, Rp 14,465 Per Dollar AS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) kembali melanjutkan penguatan di pasar spot.

Melansir dari Bloomberg, rupiah saat ini berada pada posisi Rp 14,465 per dollar AS. Dibandingkan penutupan sebelumnya pada level Rp 14,610 per dollar AS.

Sementara di Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) rupiah berada di angka Rp. 14,733 per dollar AS, menguat jika dibandingkan dengan patokan sebelumnya yang ada di angka 14,769 per dollar AS.

Selain itu, perbandingan kurs rupiah terhadap dollar AS terlihat di beberapa bank besar Indonesia. Berikut nilai tukar rupiah hari ini :

Bank beli jual

BCA Rp. 14,643 Rp. 14,673

BNI Rp. 14,799 Rp. 14,499

BTN Rp. 14,413 Rp. 14,813

Panin Rp. 14,545 Rp. 14,655

Danamon Rp. 14,467 Rp. 15,067

CIMB Rp. 14,280 Rp 14,980

