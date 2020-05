Pemeran 'The World of the Married' Sapu Bersih Ranking Teratas Bintang Film Korea Populer Mei 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daftar ranking Reputasi brand Bintang Film Korea Terpopuler untuk Mei 2020 Diumumkan.

Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk aktor film!

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 50 bintang film populer, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 30 April hingga 30 Mei.

Bintang-bintang drama sukses JTBC "The World of the Married" menyapu tiga tempat teratas dalam daftar bulan ini, dengan Kim Hee Ae di No. 1, Han So Hee di No. 2, dan Park Hae Joon di No. 3.

Kim Hee Ae mencetak total indeks reputasi merek sebesar 8.535.260 untuk Mei.

Kim Hee Ae (Instagram @heeae_official)

Sementara Han So Hee mengikuti di belakang dengan skor 8.346.968.

Han So Hee, (TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/INSTAGRAM XEESOXEE)

Akhirnya, Park Hae Joon mendapatkan total indeks 5.658.462 untuk bulan itu.

Park Hae Joon, Pemeran Lee Tae Oh di World of The Married (Instagram @jtbc)

Frase peringkat tinggi dalam analisis kata kunci Kim Hee Ae termasuk "The World of the Married," "ratings," dan "Park Hae Joon," sementara istilah terkaitnya yang tertinggi termasuk "mencurahkan," "berhubungan," dan "bersimpati . " Analisis positif-negatif aktris mengungkapkan skor 83,09 reaksi positif.

Lihat 30 teratas untuk bulan ini di bawah ini!

1. Kim Hee Ae