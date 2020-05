Dinner Mate Berpotensi Samai The World of The Married atau A World of Married Couple! Genre Romantis

Dinner Mate, Drama Terbaru MBC! Reuni Couple Crash Landing on You Seo Ji Hye dan Kim Jung Hyung.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah The World of Married, kini muncul Drama Korea (Drakor) baru berjudul Dinner Mate yang langsung mendapat rating tinggi.

Seperti apa drama tersebut?

Seperti yang diketahui, kepopuleran drama Korea The World of Marriage tak dapat dipungkiri.

Tidak hanya disukai pecinta drakor, The World of Married juga menyita perhatian penonton yang sebelumnya tak menyukai drama Korea.

Drama yang menceritakan perselingkuhan dalam rumah tangga ini juga tidak hanya populer di Korea saja.

Ketika The World of Married tamat, tentu penonton merasa kehilangan.

K-Drama yang bertutur tentang rumah tangga dan perselingkuhan yang melibatkan cinta segitiga antara karakter Yeo Da Kyung, Ji Sun Woo dan Lee Tae oh itu telah berakhir alias tuntas ditayangkan medio Mei 2020.

Nah, setelah drakor The World of The Married, kini muncul lagi K-Drama yang sedang 'naik daun' alias mulai menanjak populer setelah ditayangkan di Korea Selatan.

Drakor tersebut yakni Dinner Mate.

Dikutip dari Soompi, drakor yang tayang di stasiun broadcasting MBC ini mencatatkan raihan jumlah pemirsa penonton drama hingga 4,8 dan 6,1 persen.