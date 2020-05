KASAD Jendral TNI Andika Kirimkan Bantuan Almatkes ke-4 RS Kodam XII Tanjungpura

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Peduli terhadap keselamatan tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, kembali memberi bantuan Alat Medis Kesehatan (Almatkes) untuk rumah sakit jajaran Kodam XII/Tpr.

Kepala Penerangan Kodam XII Tanjungpura, Kolonel Infantri Aulia Fahmi Dalimunthe menyampaikan bahwa adanya bantuan dari Kasad ini akan meningkatkan moril dan melindungi tenaga medis jajaran Kodam XII/Tpr dalam melaksanakan tugas di tengah wabah Covid-19.

Tiap rumah sakit jajaran Kodam XII/Tpr menerima bantuan sebanyak 6 koli yang terdiri dari Rapid Test Anti Body 125 unit, Swab Kits dan VTM 500 unit.

Coverall APD (bahan PVC) 200 buah, Coverall APD (Hazmat Non Isolasi) 100 buah, Cover Sepatu 100 pasang, Goggle (kacamata) 100 buah, Masker KN 95 100 buah serta Vitamin C (Hevit C) 100 Butir.

Kolonel Inf Aulia Fahmi mengatakan, Kodam XII/Tpr melalui Kesdam XII/Tpr akan mendistribusikan bantuan tersebut ke seluruh rumah sakit TNI AD di wilayah Kodam XII/Tpr.

"Tadi sudah dilakukan serah terima secara simbolis dari Aslog Kasdam XII/Tpr kepada Kakesdam XII/Tpr di Posko Covid-19 Makesdam," katanya.

Adapun rumah sakit yang akan menerima bantuan yaitu Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada, Rumah Sakit Tingkat IV Singkawang, Rumah Sakit Tingkat IV Sintang dan Rumah Sakit Tingkat IV Palangka Raya.

"Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasad yang telah memberikan bantuan,” tuturnya.

“Dengan adanya bantuan ini tentunya akan menambah kesiapan rumah sakit jajaran Kodam XII/Tpr dalam penanganan Covid-19," ucap Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos. (*)