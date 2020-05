TERUNGKAP Kim Hee Ae Bintang The World of The Married Ternyata ARMY, Diam-diam Saksikan Video BTS!

Kolase/ Instagram @jtbcdrama/ Facebook @bts official

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea "The World of the Married" telah tamat.

Namun demikian, para aktor dan aktris pemeran karakter di drama yang tayang di JTBC ini terus menjadi sorotan.

Baru-baru ini Kim Hee Ae pemeran Ji Sun Woo di The World of the Married blak-blakan tentang dirinya.

Meski sebetulnya wawancara ini telah dilakukan sebelum tayangnya drama The World of the Married, namun wawancaranya ini kembali viral.

• Han So Hee Bicara Soal Da Kyung dan Adegan Ranjang dengan Park Hae Joon di The World Of The Married

• Aktor Lee Moo Saeng Pemeran Kim Yoon Ki Bicara Soal Kemungkinan The World of the Married Season 2

Kim Hee Ae saat itu menjadi tamu di program '' Access Showbiz Tonight' SBS pada tahun 2019 lalu.

Selama episode, Kim Hee Ae mengungkapkan bahwa dia adalah penggemar BTS.

Wah terungkap Kim Hee Ae ternyata seorang ARMY!

Sumber Gambar: Tangkapan Layar Youtube '한밤 자료실'

Host saat itu kemudian bertanya kepadanya mengapa dia menyukai boyband BTS.