Sinopsis Episode 2 Touch Your Heart, Drama Korea Tayang di TransTV Selasa 19 Mei 2020

Drama Korea Touch Your Heart

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea Touch Your Heart sudah memasuki episode 2 di TransTV.

Sesuai jadwal, episode 2 Touch Your Heart akan disiarkan TransTV , Selasa 19 Mei 2020 mulai pukul 09.30 WIB.

Drama Touch Your Heart adalah Drama Korea lawas yang pertama kali diterbitkan dari 23 Desember 2016 hingga 11 Oktober 2017 via web novel kakao.

Touch Your Heart adalah serial yang dibintangi aktor populer Lee Dong Wook dan Yoo In-Na yang menjadi pemain utamanya.

Menceritakan tentang Oh Yoon-Seo yang diperankan oleh Yoo In-Na adalah aktris yang sangat populer.

Namun sebenarnya Oh Yoon-Seo ini bukanlah aktor yang baik, penampilannya aktingnya sungguh buruk. Hanya saja Dia adalah wanita yang cantik.

Lalu bagaimana cerita Drama Touch Your Heart?

Simak Sinopsis Drama Touch Your Heart episode 1 dan 2:

Suatu ketika, Oh Yoon-Seo harus terlibat dengan seorang keluarga chaebol dan membuat karir aktingnya dalam badai masalah.

Skandalnya dengan putra keluarga itu langsung menghancurkan karirnya.