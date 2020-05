MAKNA The New Normal dan #CovidSafeBUMN yang Sedang Ramai, Ini Penjelasan Kementerian BUMN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberi penjelasan terkait beredarnya informasi di publik seputar #CovidSafeBUMN serta istilah The New Normal.

Terutama soal karyawan BUMN yang berusia di bawah 45 tahun yang mulai bekerja pada 25 Mei mendatang.

Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Alex Denni menjelaskan, terkait lampiran Surat Menteri BUMN Nomor: S- 336 /MBU/05/2020 yang diteken Menteri BUMN Erick Thohir tanggal 15 Mei 2020.

Salah satu informasi dari surat tersebut adalah bahwa karyawan BUMN yang berusia di bawah 45 tahun untuk masuk kerja.

Menurut Alex, informasi tersebut contoh Pedoman Umum yang harus selesai dibuat pada 25 Mei 2020.

Pedoman ini harus segera disusun untuk mengantisipasi dan merespon kebijakan pemerintah yang mulai melonggarkan kegiatan.

Supaya setiap BUMN bisa mempersiapkan diri lebih awal baik itu dari sisi sosialisasi maupun di internal perusahaan agar lebih optimal.

"Adapun konteks dan realisasinya, tetap dilakukan dengan berpedoman pada komando Kementerian/Lembaga terkait (khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan) serta keunikan masing-masing klaster atau sektor, dan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada S-336 angka 2 huruf c," jelas Alex dalam keterangan tertulisnya dilansir Kontan.co.id, pada Minggu (17/5/2020).

Seperti diketahui, angka 2 huruf c dalam surat tersebut berbunyi, setiap Task Force Penanganan Covid-19 BUMN agar menyusun timeline pelaksanaan skenario The New Normal, dengan berpedoman pada kebijakan Kementerian BUMN, komando Kementerian/Lembaga terkait (khususnya BNPB dan Kementerian Kesehatan) serta keunikan masing-masing klaster/sektor dan/atau daerah.

Alex mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga punya kewajiban menanggulangi pandemic corona.