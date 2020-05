FINAL Episode The World of The Married Intip Keputusan Akhir Ji Sun Woo, Tonton Eps 1-16 di VIU.com

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Akhirnya episode terakhir drama korea The World of The Married atau A World Married Couple dirilis, Sabtu (16/5/2020) malam melalui JTBC.

Melalui episode 16 ini kita semua akan mengetahui ending kisah yang diperankan Kim Hee Ae dan Lee Tae Oh ini.

‘The World of The Married’ episode 16 adalah penutup musim ini tayang di Korea pada jaringan JTBC pada 16 Mei 2020, pukul 22.50 KST atau pukul 20.50 WIB.

Anda dapat streaming The World of The Married dengan terjemahan bahasa Inggris bahkan bahasa Indonesia di Viu keesokan harinya setelah ditayangkan perdana di Korea.

• FULL FILM The World of The Married Episode 1-16 Subtitle Indonesia di VIU.COM

Sayangnya, karena hanya tersedia di Viu, hanya beberapa wilayah Asia Tenggara yang memiliki akses ke sana.

Namun, bagi kamu pencinta Drakor terutama film The World of The Married jangan berkecil hati.

Pasalnya, kamu bisa menyaksikan penuh atau full setiap episode dari 1 hingga 16 di website yang menyajikan film Drakor, baik secara gratis maupun premium.

Satu diantara kanal website yang menyajikan sajian tersebut, yakni viu.com.

Tidak hanya interpretasi Korea yang diangkat dari serial populer dari 'Doktor Foster' BBC mendapat pujian.

The World of The Married kini menunjukkan popularitasnya dengan raihan rating tertinggi sepanjang sejarah TV Kabel Korea.