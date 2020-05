FULL FILM The World of The Married Episode 1-16 Subtitle Indonesia di VIU.COM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Film Drama Korea (Drakor) The World of The Married sudah menuntaskan serial pamungkas.

Episode 16 menjadi sajian terakhir serial drama cinta segitiga yang berakhir, pada Sabtu (16/05/2020) malam.

Namun, bagi kamu pencinta Drakor terutama film The World of The Married jangan berkecil hati.

Pasalnya, kamu bisa menyaksikan penuh atau full setiap episode dari 1 hingga 16 di website yang menyajikan film Drakor, baik secara gratis maupun premium.

Satu diantara kanal website yang menyajikan sajian tersebut, yakni viu.com.

VIU bisa menjadi satu di antara alternatif kanal untuk menyaksikan berbagai serial Drakor yang digemari tersebut.

Dikutip dari laman resminya, Viu adalah aplikasi video sesuai keinginan bersifat freemium.

Pelanggannya dapat menggunakan Viu dan menonton hampir semua konten yang ada di Viu secara gratis dengan iklan.

Atau juga bisa menjadi member Premium Viu, dan mendapatkan akses ke semua konten Viu, termasuk simulcast tanpa jeda iklan.

Kanal ini menyajikan berbagai drama asia secara resmi.