TAMAT - The World of the Married Sub Indo Lengkap dari Episode 1 hingga Tamat di JTBC, DRAMAQU & VIU. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea (Drakor) The World of the Married tamat pekan ini dengan dua episode terakhir 15 dan 16.

Uniknya, dua episode pamungkas itu ditayangkan tanggal 15 dan 16 Mei 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, episode terakhir The World of the Married, 15 dan 16, sudah diungkap para pemeran utamanya.

Kim Hee Ae 'membocorkan' sekilas hubungan Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh di dua episode terakhir The World of the Married.

Ia menyebutkan Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh tidak bisa melepaskan satu sama lain.

"Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh tetap terlibat dalam hubungan pahit, dimana tidak ada yang bebas dari satu sama lain," ungkap Kim Hee Ae, dilansir Soompi.

Tak hanya itu, perasaan Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh satu sama lain, kata Kim Hee Ae, akan tetap genting.

Ia pun menambahkan, alur cerita mengenai orang-orang di sekitar Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh juga akan semakin menarik.

"Perubahan dalam keadaan dan perasaan mereka (Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh) akan tetap genting sampai akhir."