Jam Tayang The World of The Married Episode 16 atau Nonton Eps Terakhir The World of The Married

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Malam ini adalah penayangan terakhir Drama Korea populer akhir-akhir ini.

Pasalnya Drama Korea (Drakor) yang mengisahkan tentang percintaan dan perselingkuhan ini hanya dibuat dalam 16 episode.

Kemarin, Jumat (15/5/2020) adalah penayangan episode 15.

Jam tayang The World of the Married Episode 16 mengudara pada 16 Mei pukul 10:50 malam KST atau 20.50 WIB di JTBC

Jangan ketinggalan untuk menyaksikan tayang episode akhir The World of the Married atau A World of Married Couple.

Episode ini menjadi bagian final yang akan segera diketahui ending kisah yang diperankan Kim Hee Ae dan Park Hae Joon ini.

Jumat (15/5/2020) kemarin para pemeran "The World Of The Married" berbagi pemikiran dan membocorkan sepintas bagaimana ending dari "The World Of The Married"

Kim Hee Ae, yang membintangi "The World of the Married" sebagai Ji Sun Woo menyatakan rasa terima kasihnya kepada rekan-rekannya saat dia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada drama yang memecahkan rekor terbaru ini.

"Saya sangat senang dan bersyukur bahwa 'Dunia Menikah' telah menerima begitu banyak cinta," katanya.