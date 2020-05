Ilustrasi - AKHIR Cinta Segitiga The World of The Married, Siapa Pilihan Tae Oh? Sun Woo Vs Da Kyung | LIVE VIU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Banyak pencintan drama Korea (Drakor) yang masih bertanya-tanya akhir cerita dari cinta segitiga dalam The World of The Married.

Semua itu akan terjawab dalam babak-babak akhir episode 16 yang tayang Sabtu (16/5/2020) malam.

Di akhir episode, Lee Tae Oh mengalami dilema di antara dua wanita yang mengisi kehidupannya, yakni Ji Sun Woo dan Yeo Da Kyung.

Tae Oh harus memilih satu dari dua orang yang berarti memberikan salah satu tubuhnya.

Setelah mencampakkan Sun Woo dan menikahi Da Kyung, rupanya hati Tae Oh belum sepenuhnya melupakan sang mantan istri.

Tae Oh mendambakan keharmonisan keluarga yang pernah dirasakannya.

Seperti kontak mata yang lembut, suasana makan bersama yang penuh tawa, dan keluarga yang selalu ada.

Pemeran Bocorkan Ending

Para pemeran "The World Of The Married", pada Jumat (15/5/2020) kemarin sempat berbagi pemikiran dan membocorkan sepintas bagaimana ending dari "The World Of The Married"

Kim Hee Ae, yang membintangi "The World of the Married" sebagai Ji Sun Woo menyatakan rasa terima kasihnya kepada rekan-rekannya saat dia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada drama yang memecahkan rekor terbaru ini.