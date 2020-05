Eps Akhir The World Of The Married, Nasib Lee Tae Oh dan Adik Tiri Ji Sun Woo yang Terungkap

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Serial Drama Korea memang memiliki daya tarik tersendiri.

Alur cerita dalam film membuat penontonnya terbawa emosi dan larut dalam ceritanya.

Apalagi memasuki akhir episode 15 dan 16, The World of the Married sangat dinantikan tayangannya.

Beredaranya spoiler di sejumlah media sosial menambah penasaran para penggemarnya.

Hingga adanya bocoran akhir dari cerita tayangan drama korea Worl of the Married pada episode akhir, yang diungkap para pemeran utamanya, seperti apa?

Tayangan episode 15 akan tayang hari ini Jumat (15/5/2020) dan episode 16 Sabtu (16/5/2020).

Kim Hee Ae 'membocorkan' sekilas hubungan Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh di dua episode terakhir The World of the Married.

Ia menyebutkan Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh tidak bisa melepaskan satu sama lain.

"Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh tetap terlibat dalam hubungan pahit, dimana tidak ada yang bebas dari satu sama lain," ungkap Kim Hee Ae, dilansir Soompi.

Tak hanya itu, perasaan Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh satu sama lain, kata Kim Hee Ae, akan tetap genting.