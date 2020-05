WNA Malaysia 'Terdampar' di Sintang, Konsulat Malaysia Izinkan Warganya Pulang Lewat PLBN Entikong

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Bagian Pengelola Perbatasan, Andon memastikan konsulat Malaysia memperbolehkan warga negaranya dipulangkan melalui PLBN Entikong.



"Sudah kami koordinasikan konsulat Malaysia di Pontianak. Besok akan dipulangkan via PLBN Entikong," ujar Andon, Kamis (14/5/2020).

Menurut Andon, Konsulat Malaysia tidak keberatan mengizinkan warga Malaysia kembali ke Serawak melalui CIWS Tebedu.

Pihak konsulat juga akan memberi tahu pejabat Imigrasi Serawak mengenai kepulangan satu WNA yang saat ini ada di Kabupaten Sintang.

Sebelumnya Warga Negara Asing (WNA) asal Serawak, Malaysia, yang "terdampar" di Kabupaten Sintang mempunyai riwayat perjalanan panjang, sebelum akhirnya dikirim ke posko gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sintang, oleh Satgas Pamtas RI, Yonif 133/YS, 12 Mei lalu.

• BREAKING NEWS - 15 KK di Lockdown Parsial di Kecamatan Sungai Tebelian Sintang

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh mengatakan WNA Malaysia tersebut masuk ke Kalbar pada 23 Januari 2020 dari serawak Malaysia, masuk melalui PLBN Entikong.



Lalu, pada tanggal 31 januari 2020, WNA tersebut memperpanjang izin di Imigrasi Entikong, kemudian melanjutkan perjalanan ke Padang, Sumatra Barat, dan Jakarta.



"Pada tanggal 15 Maret, WNA tersebut laporan ke Entikong, rencana kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia. Namun karena (pemerintah setempat memberlakukan) Lock Down pihak PLBN memperpanjang izin hingga dibukanya Lock Down di Malaysia," kata Sinto.



Sinto menegaskan WNA Malaysia tersebut masuk dari negara Malaysia ke Indonesia melalui jalur resmi dan mempunyai dokumen yang lengkap.



"Selama Malaysia melaksanakan lock down WNA tersebut berada di desa Riam Sejawak tinggal di rumah saudaranya. Selama berada di Desa Riam Sejawak diawasi dan di kontrol oleh Danpos Riam Sejawak," ungkap Sinto.

• BREAKING NEWS - Temukan Dua Warga Positif Covid-19, Gugus Tugas Karantina Wilayah di Sambas

Setelah berkoordinasi dengan Konsulat, WNA tersebut rencananya besok akan dipulangkan melalui PLBN Entikong.