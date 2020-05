Tonton Drakor Find Me in Your Memory di dramaqu.live | www.viu.com | jtbc.joins.com.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penggemar drama Korea dibuat gemas dengan hadirnya drakor berjudul Find Me in Your Memory.

Drama Korea Find Me in Your Memory merupakan drakor yang ditayangkan MBC untuk mengisi slot drakor pada Rabu dan Kamis malam.

Episode pertama drama Korea Find Me in Your Memory tayang pada, Rabu (18/3/2020).

Drakor Find Me in Your Memory mampu mencuri hati penggemar drama Korea karena kisahnya yang manis.

Mengangkat kisah genre romantis, penonton drama Korea Find Me in Your Memory seperti diajak bernostalgia mendapatkan cinta pertama.

Belum lama ini, drama Korea Find Me in Your Memory telah menyelesaikan semua episodenya.

Drama Korea Find Me in Your Memory berakhir atau tamat dengan episode 32.

