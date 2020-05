JPIC OFM Cap dan FRKP Serahkan Sembako untuk Mahasiswa STAKatN Pontianak Covid-19

PONTIANAK - Justice Peace Integrity of Creation (JPIC) The Order of Friars Minor Capuchin (OFM Cap) Kalimantan bersama Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP) dan FRKP West Borneo Vespa Lover kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19, Selasa (12/5/2020).

Kali ini yang menjadi sasaran penerima bantuan mahasiswa dari daerah yang kuliah di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Pontianak.

Ketua JPIC OFM Cap Kalimantan Br Stephanus Paiman OFM Cap mengatakan, pihaknya baru selesai mengantar sebanyak 126 paket sembako buat mahasiswa-i pedalaman yang tidak pulang kampung di asrama STAKatN Pontianak.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Minister Propinsial Kapusin RP Dr Hermanus Mayong Acin OFM Cap yang diterima oleh Wakil Ketua STAKatN Pontianak, Dr Sutami.

TIM JPIC OFM Cap dan sejumlah relawan mengantarkan dan menyerahkan sembako ke Paroki St Fransiskus Asisi Singkawang, belum lama ini. (IST/Dok JPIC OFM Cap)

Br Stephanus Paiman OFM Cap mengungkapkan, pada hari Sabtu sebelumnya tim pelaksana di lapangan FRKP West Borneo Vespa Lover juga telah menyalurkan sembako ke desa Takong, Toho, Sadaniang, dan Sarikan termasuk ke biara Klaris di Kabupaten Mempawah.

Pada Hari Minggu dilanjutkan ke Sungai Pangkalan, Singkawang, Nyarumkop, Bodok/Mayasopa serta biara Novisiat Kapusin di kaki Gunung Poteng dan diakhiri ke biara suster Klaris di Singkawang.

Pada Senin berlanjut ke Pemangkat, Tebas, dan Sambas. “Total sembako yang disalurkan 1.565 paket. Rencana berikut adalah ke arah Kuala Dua, Beduai, dan Balai Karangan di Kabupaten Sanggau. Kemudian lanjut hari berikutnya ke Sanggau Ledo dan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang hingga diprediksi paket yang akan tersalurkan sebanyak 3.000 paket.

Ketua JPIC OFM Cap Kalimantan Br Stephanus Paiman OFM Cap menyerahkan bantuan sembako secara simbolis, belum lama ini. (IST/Dok JPIC OFM Cap)

Br Stephanus Paiman OFM Cap mengungkapkan kegembiraannya diberi kepercayaan untuk menyalurkan berkat Allah dalam bentuk sembako ini kepada warga.

“Puji Tuhan berkat doa-doa kita semua, tim yang solid dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan tim juga selalu menjaga kesehatan dengan hidup sehat. Selalu mencuci tangan, menggunakan masker serta jaga jarak,” ungkapnya.

RP Profesor Dr William Chang OFM Cap sebagai salah satu Dewan Penasihat FRKP dan Sekretaris JPIC Cap kawasan Asia Pasifik mengatakan, semua berkat Allah dapat tersalurkan dengan baik dan diterima olah mereka yang benar-benar layak untuk menerimanya.

“Semoga semua ini menjadi berkat bagi mrk yang bekerja utk kemanusiaan,” kata RP Profesor Dr William Chang OFM Cap yang juga Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Agung Pontianak tersebut.