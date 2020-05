THE World of The Married Trans Tv Episode 2 Selasa 12 Mei 2020, Simak di Tv Online Trans Tv Berikut / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung tayangan serial drama korea (drakor) The World of The Married di kanal stasiun televisi swasta nasional Trans Tv.

Seriak Korean Drama (K-Drama) terpopuler saat ini tersebut memang dihadirkan di Trans Tv kepada pemirsa Tanah Air sejak Senin (11/05/2020) malam.

Dengan demikian, tayangan pada Selasa (12/05/2020) kali ini menjadi tayangan episode ke 2 alias lanjutannya.

Ditayangkan saban malam dari Senin hingga Jumat pukul 19.15 setiap pekan, The World of The Married yang juga populer dengan judul lain A World of Married Couple ini bisa jadi tontonan menarik bagi para penggemar drakor.

Ditayangkan dari episode pertama, Anda bisa mengikuti kembali alur cerita The World of The Married dengan lebih lengkap.

Selain melalui layar kaca, Anda dapat pula mengikuti jalannya cerita film drama Korea terbaru ini di perangkat gadget atau smartphone.

Caranya, yakni dengan mengakses link live streaming yang kami sematkan di artikel ini.

Berikut beberapa di antara alternatif link live streamingnya:

Link Live The World of The Married Trans TV 1

Link Live The World of The Married Trans TV 2