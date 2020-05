Ending The World of The Married atau A World of Married Couple Eps 15 16 di Dramaqu, JTBC dan VIU.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – The World of The Married atau A World of Married Couple kini menyisakan dua episode terakhir.

Bagi pencinta Drama Korea yang tengah berada di puncak popularitas penonton ini bisa disaksikan di Link Dramaqu, JTBC dan VIU.

Episode 15 dan eps 16 akan rilis, Jumat (15/5/2020) dan Sabtu (16/5/2020).

Drama Korea yang mengisahkan tentang percintaan dan perselingkuhan ini mampu mencatatkan drama dengan reting tinggi.

Tentu para pecinta Drakor sudah tidak sabar untuk menunggu ending atau akhir kisah dalam cerita The World of The Married.

Seri The World of The Married Episode 15 dan Episode 16 yang merupakan sesi terakhir akan rilis, Jumat (15/5/2020) dan Sabtu (16/5/2020).

Episode terakhir The World of The Married akan menjadi bagian yang paling dinantikan untuk melihat akhir dari kisah penuh emosi dan skandal percintaan ini.

Episode 15 akan memberi jalan bagi akhir seri, sehingga tidak akan kekurangan spektakuler.

Tentu tidak lengkap rasanya jika ada episode yang tertinggal.

Untuk menuntaskan tontonan, pada artikel ini akan disampaikan mengenai jadwal tayang dan link streaming agar Anda dapat menyaksikan Drama Korea yang tengah naik daun saat ini.