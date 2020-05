Jung Joon Won Teman Lee Joon Young The World of The Married Kena Skandal, 'Hilang' di Episode Akhir?

Jung Joon Won Teman Lee Joon Young The World of Married Terlibat Skandal, 'Hilang' di Episode Akhir?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Episode terakhir serial drama Korea (drakor) terpopuler saat ini, The World of The Married, akan 'kehilagan' beberapa pemainnya.

Pemain yang dipastikan tak akan tampil lagi itu yakni Jung Joon Won yang memerankan karatker Cha Hae Kang di film drakor atau K-Drama yang juga populer dengan judul lain A World of Married Couple tersebut.

Ternyata, ada alasan kuat di balik kepastian tak munculnya karakter Cha Hae Kang yang diperankan artis muda Korea Selatan Jung Joon Won tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, tim produksi drama Korea The World of The Married secara resmi membuat pengumuman terkait tak lagi dilibatkannya Jung Joon Won di episode lanjutan The World of The Married.

Keputusan itu dibuat lantaran skandal yang melibatkan aktor muda mereka, Jung Joon Won baru-baru ini.

Tim drama menyatakan bahwa Jung Joon Won tidak akan muncul lagi di dua episode terakhir The World of The Married yang akan ditayang akhir pekan ini.

Menurut tim produksi, bagian dari Joon Won memang sudah berakhir di episode 14, yang tayang Sabtu (9/5/2020), dan tidak ada rencana penambahan penampilan.

Dalam drama tersebut, Jung Joon Won memerankan karakter bernama Cha Hae Kang.

Dia adalah teman sekaligus teman satu kelas Lee Joon Young.

Mereka bertengkar lantaran Hae Kang melihat Lee Joon Young mencuri makanan ringan di kedai permainan video game.