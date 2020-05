DOWNLOAD The World of The Married Episode 1-14 Sub Indo, Live Eps 15-16 di DRAMAQU, VIU dan JTBC

Kolase aktor-aktor "The World Of The Married" Bercanda dan Penuh Gairah Di Drama Set.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak perlu bersedih, bagi kamu pencinta Drama Korea (Drakor) yang ketinggalan menonton serunya kisah The World of The Married.

Hingga kini, Drakor yang setiap alur ceritanya menguras emosi dan adrenalin itu sudah memasuki episode-pisode akhir.

Terakhir adalah episode 14 dari serial A World of Married Couple yang tayang pada 10 Mei 2020 kemarin.

Sedangkan, dua episode terakhir, yakni 15 dan 16 akan tayang di hari beruntun, yakni 15 dan 16 Mei 2020.

Sedangkan, bagi kamu yang ketinggalan bisa men-dowload episode yang tayang sebelumnya, yakni 1-14.

Berikut link streaming dan download The World of The Married Episode 1-14 Sub Indo :

Episode 1: 27 Maret 2020

Episode 2: 28 Maret 2020

Episode 3: 3 April 2020

Episode 4: 4 April 2020