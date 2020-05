ALUR Cerita The World of The Married, Simak di Trans Tv Live Stream Senin 11 Mei 2020 Malam Ini / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung siaran drama Korea (drakor) terpopuler saat ini, The World of The Married di kanal stasiun televisi swasta nasional, Trans Tv.

Tayangan ini membuat Anda, khususnya para penggemar serial K-Drama yang tengah naik daun satu ini menyakisan alur cerita The World of The married.

Pasalnya, tayangan yang disiarkan pada Senin (11/05/2020) mulai pukul 19.15 WIB ini menayangkan episode pertama film drama korea terbaru yang juga populer dengan judul lain A World of The Married Couple tersebut.

Termasuk bagaimana kisah cinta 'rumit' antara karakter Yeo Da Kyung yang membuat netizen +62 (julukan netizen Indonesia) gemes dan menyerang akun Instagram sang akrtis lantaran memerankan karakter 'perebut laki orang' alias pelakor tersebut.

• Cerita The World of The Married Episode 1, Sedang Tayang Transtv The World of Married di Link Ini

Juga aksi karakter Lee Tae Oh sang suami, serja Ji Sun Woo yang tak lain istri dari Lee Tae Oh.

Tayangan ini akan selesai pukul 21.00 WIB nanti.

Adapun jadwal tayang di Trans Tv, serial Drakor The World of The Married ini dijadwalkan tayang saban Senin hingga Jumat tiap pekannya.

Selamat menyaksikan.

Disiarkan di Kanal Live Streaming Tv One, Tonton Live Streaming The World of The Married Trans Tv di Link Berikut

Berikut beberapa alternatif yang bisa Anda coba bila hendak menyaksikan tayangan The World of The Married ini di perangkat gadget Anda: