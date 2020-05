JADWAL Siaran Trans Tv Hari Ini, Senin 11 Mei Ada Drama Korea Terbaru The World of The Married Eps 1 / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Trans Tv adalah satu di antara stasiun televisi swasta nasional dengan berbagai program siaran yang cukup digemari.

Beberapa program siaran pada Minggu (10/05/2020) telah terjadwalkan akan tayang.

Dikutip dari laman resmi Trans TV, saat ini sedang tayang program acara Bioskop Spesial Trans Tv.

Dalam acara ini, ditayangkan film Hollywood.

Setelahnya, akan dilanjutkan dengan penayangan program siaran Bioskop Trans Tv pada 21.30 dan 23.30 WIB nanti.

Lalu ditutup dengan tayangan Sinema Dini Hari pada pukul 01.00 WIB, Senin (11/05/2020) dini hari nanti.

Besok, Ada Serial K-Drama The World of The Married

Baru-baru ini, Trans Tv dikabarkan akan menayangkan serial drama Korea alias drakor yang tengah naik daun saat ini.

Drakor tersebut yakni The World of The Married atau yang juga populer dengan judul lain A World of The Married Couple.

Rencananya, siaran perdana serial drakor The World of The Married itu akan mulai tayang pada Senin (11/05/2020).

