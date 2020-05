Screenshot Drakor The World of The Married Episode 13. VIU.COM Sign In Tonton The World of The Married Episode 13 Full Durasi 1:24:29 | Joon Young Tertekan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Episode 13 The World of The Married telah tayang, Jumat (8/5/2020) malam WIB.

Drama Korea (Drakor) paling fenomenal di tahun ini, kembali membuat para pemirsanya emosian dan penasaran seperti apa akhir drama.

Berikut sinopsis episode 13 The World of The Married:

“Mengetahui bahwa situasi tidak bisa kembali seperti sebelumnya, Joon Young tertekan. Da Kyung menyadari sikap Joon Young. Untuk melindungi dunianya, dia memastikan semua orang tahu bahwa dia adalah walinya, bukan Ji Sun Woo. Sementara itu Sun Woo menjalani siksaan dengan diabaikan oleh Joon Young dan memutuskan untuk meninggalkan Gosan deni kebaikannya.”

The World of The Married, diangkat dari film seri televisi Inggris Doctor Foster.

Serial yang ditayangkan mulai 9 September 2015 itu bercerita tentang Dr Gemma Foster yang mencurigai suaminya berselingkuh.

Tayang dua musim, serial ini memiliki alur cerita yang terinpirasi dari mitos kuno Medea, di mana seorang perempuan meracuni istri baru suaminya dan membunuh anak mereka.

Mengikuti alur cerita dari Doctor Foster setiap episode, musim keduanya sama dengan di drama The World of The Married yang menceritakan kejadian dua tahun setelah Dokter Jin dan Lee Tae Oh bercerai.

Akhir cerita Doctor Foster menceritakan anak dari Gemma (dokter Jin) dan Simon (Lee Tae Oh) meninggalkan mereka dan mengatakan akan memulai kehidupan baru tanpa orangtua.

Namun Mo Wan-il, sutradara The World of The Married mengaku drama besutannya tidak akan sama persis dengan versi aslinya, Doctor Foster.