DRAMAQU.LIVE - World of The Married EPS 14 Sub Indo Bisa Juga LOGIN www.viu.com dan jtbc.joins.com

Aktor-aktor "The World Of The Married" Bercanda dan Penuh Gairah Di Drama Set.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea (Drakor) The World of The Married memasuki episode 14, Sabtu (9/5/2020).

Episode 14 "The World of the Married" akan tayang pada 10:50 KST.

KST adalah 9 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time (GMT) dan digunakan di Asia

Negara yang menggunakan KST yakni Korea Utara, Korea Selatan.

Sedangkan waktu standar Korea adalah dua jam lebih cepat dari Waktu Indonesia Barat (WIB).

Anda bisa menyaksikan drama The World of The Married melalui link streaming di artikel ini.

Sinopsis Episode 14

Dikutip dari soompi, pada episode ini Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae ) dan Lee Tae Oh ( Park Hae Joon ) mengalami kejutan dan kebingungan setelah mengetahui bahwa putra mereka Lee Joon Young ( Jun Jin Seo ) berkelahi di sekolah dan bahkan mencuri barang milik teman-teman sekelasnya.

Ji Sun Woo berjuang untuk menghindari yang terburuk, tetapi rekonsiliasi tidak mudah karena tekanan emosional yang dalam.

Lebih buruk lagi, Yeo Da Kyung ( Han So Hee ) ikut berperan sebagai ibu Lee Joon Young, mendorong Kim Hee Ae untuk membuat keputusan untuk meninggalkan kota.