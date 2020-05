Link Download dan Streaming Drama Korea The World of The Married Episode 13 Subtitle Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea The World of The Married episode 13 yang banyak dinantikan pecinta drama Korea sudah bisa ditonton secara streaming melalui link di bawah ini.

Drama The World of The Married episode 13 tayang di JTBC pada Jumat (8/5/2020) malam di Korea.

Episode 13 The World of The Married dengan subtitle Indonesia dapat disaksikan di Viu keesokan harinya.

Pada episode sebelumnya, sesuatu yang diluar dugaan terjadi.

Ketika itu Sun Woo meminta Tae Oh untuk ke rumahnya untuk mengambil barang-barang Joon Young.

Sun Woo telah memutuskan merelakan Joon Young tinggal bersama ayahnya.

Ia pun berencana pindah dari Gosan.

Namun apa yang terjadi padanya dengan Tae Oh mengubah segalanya.

Tae Oh mendesak Sun Woo untuk mengakui perasaannya.

Tae Oh mendesak Sun Woo mengaku bahwa sebenarnya Sun Woo menyesal menceraikan Tae Oh, bahwa Sun Woo masih berharap Tae Oh meminta maaf dan kembali padanya.

Sun Woo Ingin Tae Oh Kembali? (Kolase Tribunnews/jtbc)

Sun Woo tidak mengelak.