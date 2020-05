LINK Streaming The World of The Married Episode 13, Nasib Yeo Da Kyung & Lee Joon Young Kleptomania

LINK Streaming The World of The Married Episode 13, Penuh Kejutan hingga Lee Joon Young Kleptomania

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Episode 13 drama Korea The World of The Married tayang pekan ini mulai besok Jumat (8/5/2020).

Dalam drama Korea The World of The Married episode 13, Yeo Da Kyung mulai tampak semakin risau.

Lee Tae Oh semakin menunjukan ketidaksukaannya pada Yeo Da Kyung.

Hal itu membuat Yeo Da Kyung cemas jika Lee Tae Oh mulai tidak mencintainya lagi.

Sementara itu, Lee Joon Young menunjukan sisi negatifnya.

Diam-diam, Lee Joon Young kini hobi mencuri atau kleptomania.

Sikap Lee Joon Young ini membuat Ji Sun Woo cemas.

Apalagi, Lee Joon Young belakangan mulai menjauhi sang ibu.

Lanjutan cerita ini bisa anda simak dalam episode 13 drama Korea The World of The Married.

‘The World of the Married’ episode 13 akan tayang pada Jumat 8 April 2020, pukul 22.50 KST di Korea Selatan atau 20:55 WIB melalui channel JTBC di Korea.