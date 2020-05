PROMO KFC Hari Ini, 9 Potong Ayam Plus 2 Pudding dengan Harga Murah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KFC berikan promo menarik untuk para pelanggan setianya.

Sekarang satu keluarga bisa makan enak, karena 9 Ayam emang gak bohong puasnya!⁠

Dengan Rp 81.818 aja, kamu dan keluarga bisa dapetin 9 potong ayam + 2 Pudding loh!

PROMO KFC Hari Ini, 9 Potong Ayam Plus 2 Pudding dengan Harga Murah (INSTAGRAM @kfcindonesia)

Waah semuanya pasti bisa rasain enaknya ayam KFC!⁠

⁠

Syarat & Ketentuan:⁠

-Program berlaku setiap hari dan sepanjang hari⁠

-Program berlaku di semua gerai, Take Away , Home Delivery, Drive Thru, Online dan KFC Box⁠

-Program tidak berlaku untuk Catering dan semua store Bandara Soetta ⁠

-Harga belum termasuk pajak dan dapat berbeda setiap store⁠

KFC melayani pesan antar di 14022.